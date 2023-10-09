في دورته الثالثة.. بشرى تقدم حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي

تقدم الليلة الفنانة بشرى حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة بعد انطلاقته يوم ٥ من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد من النجوم.

أعمال بشرى

وشاركت بشري مؤخرا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري منذ عدة اسابيع اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشري بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.

وتستكمل بشري خلال الأسابيع المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.