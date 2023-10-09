رئيس جامعة أسيوط: نحرص على تنمية الحس الوطني للطلاب وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها، وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر، ومعنى أن الجيش والشعب يد واحدة، وتفسير المكانة التي تحتلها مصر في قلوب شعوب الأمة العربية وقياداتها.



جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة اليوم /الاثنين/ احتفالية كبرى؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر بعنوان" خمسون عاما على نصر أكتوبر .. استراتيجية العبور للمستقبل".



وأكد رئيس جامعة أسيوط - خلال كلمته - أن نصر أكتوبر، في ذاكرة التاريخ، وسيظل معينًا ومنبعًا ومصدراً؛ لاستلهام الدروس والعبر، ويقدم نموذجاً تعليمياً وتربوياً مفيداً لشباب مصر؛ يتمثل في دور العلم والمعرفة في تفوق الدولة عسكريا، وكذلك ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف وأسس العمل الجماعي، وفرق العمل، وحسن القيادة؛ لتحقيق الغايات والأهداف والنجاح.



ونوه الدكتور المنشاوي إلى استحضار ذكرى الملاحم الوطنية، والأحداث الفارقة في تاريخ الوطن؛ للمساهمة في رفع وعي الأجيال الجديدة بها، وترسيخ مشاعر الفخر و العزة، وتعريفهم بأهم التحديات التي تواجه وطنهم، وبتاريخ مصر العظيم، وتضحيات رجالها.