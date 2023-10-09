ضمن صكوك الأوقاف..توزيع دفعة جديدة من اللحوم ببني سويف على الأولى بالرعاية

أشرف السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف ، اللواء سامي علام، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك لحوم الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على المستفيدين بالمناطق الأكثر احتياجاُ ، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.



شهد أعمال استلام اللحوم حضور كل من : الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك أثناء اصطفاف السيارات المحملة بكراتين اللحوم أسفل محور عدلي منصور من الجانب الغربي بمدينة بني سويف

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام 2طن من لحوم الأضاحي، والتي ستقوم مديرية الأوقاف بتوريعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية على مستوى المراكز والمدن ،وتحت إشراف مديري إدارات الأوقاف،حيث نقل السكرتير العام المساعد شكر المحافظ "د. محمد هاني غنيم" لوزارة الأوقاف ،بقيادة الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، على جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، معربا عن تقديره لكل من ساهم في هذا المشروع الذي يعتبر من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة في مجال التكافل الاجتماعي