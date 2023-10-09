تموين بني سويف: القيادة السياسية طورت 12 مكتبا لخدمة المواطنين.. فيديو

قال المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، إن قبل تطوير مراكز خدمة المواطنين كان هناك زحام كبير وعدم القدرة علي إنجاز المهام في وقت قصير مثلما يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن القيادة السياسية كانت مهتمة بتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلي مراكز مطورة، مشيراً إلى أن أصبح هناك 12 مكتب مطور علي مستوي محافظة بني سويف.

وتابع المهندس وصفي عبدالله، أنه جاري تطوير باقي مكاتب التموين الموجودة داخل المحافظة لجعلها متطورة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.