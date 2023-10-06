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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استمرار صرف فارق نقاط خبز سبتمبر على بطاقات الدعم خلال أكتوبر

صدى البلد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف دعم المقررات التموينية لشهر أكتوبر في جميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تصل إلى 40 ألف منفذ.

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وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لـ صدى البلد أنه لا صحة لما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء فارق نقاط الخبز لافتا الى احتساب 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يتم صرفه لصالح المستفيد يتم الاستفادة به من منظومة السلع التموينية خلال الشهر التالي.

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
 

التموين الخبز منظومة الخبز فارق نقاط الخبز وزارة التموين

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