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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد 300 ألف جندي على حدود غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إنه تم حشد أكثر من 300 ألف جندي إسرائيلي على طول الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل إعلام عبرية "إنهم يستعدون لتنفيذ المهمة، والهدف الذي نركز عليه هو القضاء على كل القدرات العسكرية لحماس، والتأكد من أن حماس لا تمتلك أي قدرات عسكرية في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب". 

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.

 وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.

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