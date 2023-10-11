حب الدين: تم استدراجنا للحرب في 67 ولكن لم ندخلها.. فيديو

وثّق اللواء أيمن حب الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد الكتيبة 418 دفاع جوي، شهادته بشأن حرب أكتوبر.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الثلاثاء، تم الاستعجال في تخرج دفعتي عام 62 حتي يتم انضمامنا لكتائب الصواريخ المستوردة من روسيا، وبالفعل تم إنضمام لكتيبة الصواريخ في في أغسطس 62 بعد أيام من تخرجي، حيث تخرجت في يناير عام 1962 وأخذنا الفرقة على يد الروس داخل مصر، وكنا أقوي كتائب دفاع جوي تم تخريجها بعد الحصول على تدريب عملي ونظري ومعلوماتي، وكانت الـ12 كتيبة الذين تم تدريبهم هما أساس سلاح الدفاع الجوي في المستقبل، ولم نشارك في حرب اليمن، وكل من شارك في حرب اليمن، انضم إلينا بعد تكوين 12 كتيبة للصواريخ بالدفاع الجوي".

وأضاف:" في عام 1965 تم تشكيل كتائب أخرى بمعدات حديثة انضمت لسلاح الدفاع الجوي، وأصبنا 28 كتيبة صواريخ، وأعطت روسيا لنا إمكانيات متواضعة في التسليح، حيث كان الحد السفلي للاشتباك أقل من 2 كيلو وحتى 27 كيلو، لذلك اسرائيل في 67 تغلبت علينا، حيث جاءت الطائرات الإسرائيلية علي ارتفاع منخفض أقل من 2 كيلو، وكانت إسرائيل لديها استطلاع لكل الكتائب في القاهرة والسويس والإسكندرية وأسوان".

وتابع: "عندما خدعت أمريكا مصر بأن هناك حشود علي الجبهة السورية من اسرائيل، حيث تم استدراجنا للحرب في 67 لكن لم نحارب، وتم انتقال الجيش إلى سيناء بصورة دعائية".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.