عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حب الدين: تم استدراجنا للحرب في 67 ولكن لم ندخلها.. فيديو

صدى البلد

وثّق اللواء أيمن حب الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد الكتيبة 418 دفاع جوي، شهادته بشأن حرب أكتوبر.

txt

حب الدين: بعد النكسة كان شعور المصريين بالانكسار مريرًا.. فيديو

txt

أيمن حب الدين: الجيش أعد كمائن ناجحة لاصطياد طائرات العدو في 1969

 

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الثلاثاء، تم الاستعجال في تخرج دفعتي عام 62 حتي يتم انضمامنا لكتائب الصواريخ المستوردة من روسيا، وبالفعل تم إنضمام لكتيبة الصواريخ في في أغسطس 62 بعد أيام من تخرجي، حيث تخرجت في يناير عام 1962 وأخذنا الفرقة على يد الروس داخل مصر، وكنا أقوي كتائب دفاع جوي تم تخريجها بعد الحصول على تدريب عملي ونظري ومعلوماتي، وكانت الـ12 كتيبة الذين تم تدريبهم هما أساس سلاح الدفاع الجوي في المستقبل، ولم نشارك في حرب اليمن، وكل من شارك في حرب اليمن، انضم إلينا بعد تكوين 12 كتيبة للصواريخ بالدفاع الجوي".

وأضاف:" في عام 1965 تم تشكيل كتائب أخرى بمعدات حديثة انضمت لسلاح الدفاع الجوي، وأصبنا 28 كتيبة صواريخ، وأعطت روسيا لنا إمكانيات متواضعة في التسليح، حيث كان الحد السفلي للاشتباك أقل من 2 كيلو وحتى 27 كيلو، لذلك اسرائيل في 67 تغلبت علينا، حيث جاءت الطائرات الإسرائيلية علي ارتفاع منخفض أقل من 2 كيلو، وكانت إسرائيل لديها استطلاع لكل الكتائب في القاهرة والسويس والإسكندرية وأسوان".

وتابع: "عندما خدعت أمريكا مصر بأن هناك حشود علي الجبهة السورية من اسرائيل، حيث تم استدراجنا للحرب في 67 لكن لم نحارب، وتم انتقال الجيش إلى سيناء بصورة دعائية".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أبطال حرب أكتوبر أحد أبطال حرب أكتوبر الدفاع الجوي الدكتور محمد الباز القوات المسلحة برنامج الشاهد حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

أخبار مصر .. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 4 ديسمبر

الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل

الخارجية الأمريكية: لا دليل على دعم إيران لعملية طوفان الأقصى

شلل اقتصادي.. خبير عسكري: إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في المقاومة |فيديو

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

مقطع فيديو لعروس برازيلية تبكي في حفل زفافها لسبب غير متوقع

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ