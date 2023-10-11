بعد إصابات في صفوفه.. جيش الاحتلال يستهدف بلدتين لبنانيتيين بالقنابل الفسفورية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أطراف بلدتي ‎الضهيرة و ‎يارين في لبنان، بالقذائف الفوسفورية ردًا على تعرض أحد مواقعه لاستهداف بالصواريخ الموجهة.

وأُطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال الكيان الصهيوني، وردت مدفعية جيش الاحتلال بقصف عدد من القذائف على موقع الضهيرة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية.

وأكد مراسل "القناة 13" الإسرائيلية أن هناك مصابين في شمال إسرائيل من صفوف الجيش.

كذلك، أفيد بالاشتباه بتسلل عند منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي.

وحسب "روسيا اليوم"، تم استهداف موقع إسرائيلي بصاروخ موجه عند حدود بلدة الضهيرة جنوب لبنان".

وأضاف أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف موقع جردان في الضهيرة في القطاع الغربي لجنوب لبنان، كما طال القصف بلدة يارين القريبة من موقع الضهيرة.

وقالت مصادر إعلامية إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية دعت سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ.