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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى بالجملة في صفوف الاحتلال.. حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي

حزب الله يعلن مسؤوليته
حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء،  استهداف موقع إسرائيلي، وسقوط قتلى في صفوف الاحتلال.

وقال الحزب: "استهدفنا موقعا صهيونيا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة وسقوط عدد كبير من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد أفادت بقصف إسرائيل بلدات في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاهها.


وذكرت الوكالة ، أن "محيط بلدة الضهيرة يتعرض لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف".
كما أشارت الوكالة، في وقت سابق ، إلى "إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة".

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