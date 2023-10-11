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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

لضمان وصول المساعدات لغزة.. وزير الخارجية يجري اتصالا برئيسة الصليب الأحمر

صدى البلد

بحث وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الأربعاء، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيجر جهود ضمان وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة الإنسانية.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه الرسمي بموقع “أكس ” المعروف بتويتر سابقاً أن " وزير الخارجية سامح شكري بحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيجر جهود ضمان وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة الإنسانية.

الخدمات الاساسية اللجنة الدولية للصليب الاحمر السفير أحمد أبو زيد الخارجية المعاناة الإنسانية المتحدث باسم وزارة الخارجية

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