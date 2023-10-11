لضمان وصول المساعدات لغزة.. وزير الخارجية يجري اتصالا برئيسة الصليب الأحمر

بحث وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الأربعاء، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيجر جهود ضمان وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة الإنسانية.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه الرسمي بموقع “أكس ” المعروف بتويتر سابقاً أن " وزير الخارجية سامح شكري بحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيجر جهود ضمان وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة الإنسانية.