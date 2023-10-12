معلومات المناخ: الصوبات الزراعية لها أهمية كبيرة في توفر الخضراوات بموسم الشتاء.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن حالياً موسم زراعة البطاطس و البصل، و الثوم و البنجر، مضيفاً أنه بدأ التجهيز لزراعة القمح.

محمد فهيم: يتم إنذار المزارعين مبكراً بحالة الطقس



وأضاف محمد فهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الصوبات الزراعية لها أهمية كبيرة في توفر الخضراوات أثناء موسم الشتاء، مؤكداً أن الخضراوات بداية من شهر ديسمبر و ختى نهاية شهر مارس تكون معظمها ناتج الصوبات الزراعية.

وأشار مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى، أنه يتم إنذار المزارعين مبكراً بحالة الطقس من خلال مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة ،و الذي يشمل عدة محطات أرصاد.