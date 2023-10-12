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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض شرم الشيخ الأول للكتاب ضمن فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر

فودة يفتتح المعرض
فودة يفتتح المعرض الاول للكتاب بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الخميس، فعاليات معرض شرم الشيخ الأول للكتاب أمام منطقة السوق التجاري القديم، والذي تنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، بالتعاون أيضا مع مكتبة مصر العامة، وهيئة قصور الثقافة، وذلك ضمن فعاليات محافظة جنوب سيناء للاحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" للذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار بهي الدين إلى أن الهيئة تشارك في معرض شرم الشيخ للكتاب بمجموعة من أحدث إصداراتها، كما تشارك في الدورة قطاعات وزارة الثقافة؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة ، ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مجموعة من دور النشر الخاصة.
ويقام المعرض تحت رعاية  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 12 وحتى 21 أكتوبر الجاري من الخامسة مساء حتى العاشرة مساء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توفير كافة التسهيلات الخاصة بإقامة المعرض، منها توفير كافة عوامل الأمن والسلامة، وتوفير سيارات الحماية المدنية والإسعاف لتأمين المعرض، لكونه يضم عدد كبير من الإصدارات الهامة، ويعد أحد أهم دعائم نشر الوعي بأهمية القراءة، وترسيخًا لمبدأ العدالة الثقافية، وتعزيز قيم الثقافة المصرية ونشر الوعي بأهمية الكتاب، وتشجيع طلاب المدارس والفئات المختلفة علي القراءة.

وعلي هامش المعرض تفقد المحافظ ورئيس هيئة الكتاب معرض المشغولات البدوية والاعمال اليديوية لسيدات المحافظة، مشيدين بالمعروضات.

 

جنوب سيناء فودة يفتتح معرض شرم الشيخ الأول الكتاب

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