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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من أعلى قمة بمصر.. مواطن يرفع علم فلسطين

مصري يرفع علنى
مصري يرفع علنى

 الشاب محمد حسين رفع علم فلسطين من اعلي قمة جبليه في مصر جبل موسي ليقول إن فلسطين ارضا عربيه اغتصبها محتل واحتفظ بهذه الصورة  علي بروفايل صفحته ليقول إن فلسطين ارض  عربية .


وقال الشاب محمد حسين  صاحب الصورة  ان كله امل في الله ان ياتي يوما نرفع فيها اعلام فلسطين في القدس المحتلة مشيرا  إلي حب فلسطين نواة زرعها الاهل بداخلنا حتي كبرنا  فهي ليست قضية المسلمين فحسب بل قضية الإنسانية  فهي المحراب الذي يتجه الجميع واضاف حسين انه سوف يضع علم فلسطين  من اعلي قمه في مصر جبل موسي حتي تتحرر فلسطين .

وقد تعاطف الكثير علي مستوي العالم مع المقاومة الفلسطينية  التي تتصدي  للمحتل الاسرائيلي .

يحمل علم فلسطين

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رفع قمة جبل موسي تضامنا غزة

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