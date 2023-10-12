بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

قام محمد النني لاعب الأرسنال ومنتخب مصر بارتداء تيشرت فلسطين قبل بدء مباراة منتخب مصر وزامبيا.



وجه نادي أرسنال بيانا عاجلا لـ محمد النني، لاعب وسط الفريق، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، في ضوء دعم اللاعب لفلسطين والقضية الفلسطينية، في ضوء ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الأيام الماضية من جيش الاحتلال، في تقرير رصدته قناة العربية.

تحذير من أرسنال لـ محمد النني

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أرسنال قد حذر محمد النني لاعب وسط الفريق بسبب دعمه القضية الفلسطينية، حيث قام اللاعب بتغيير صورته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام" ووضع صورة علم فلسطين بجانب القدس.