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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات البيئية والصحية لمكافحة الحشرات في مناطق القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تواصلت الجهود الحثيثة لإدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مكافحة الحشرات والحفاظ على البيئة. بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، تمثلت هذه الجهود في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة الحشرات والفحص المنتظم لخزانات المياه وسحب العينات لتحليلها في المعامل المختصة. تمت أيضًا مكافحة يرقات الباعوض وتوجيه التوعية في مناطق الأمل وامتداد الأمل والخطارة والسيدة خديجة والعوينة الجديدة وشوارع كمال الدين حسين وجامعة الدول العربية وأنور السادات وسليمان مظهر.

 

تسعى هذه الحملات البيئية والصحية المستمرة إلى القضاء على الحشرات المنتقلة للأمراض وضمان نظافة وصحة المجتمع. وقد تم تنظيم فرق صحية متخصصة لضمان تنفيذ الخطة البيئية بكفاءة وفعالية. تشمل الأنشطة المستمرة تفقد المناطق المستهدفة، واستخدام تقنيات حديثة في عمليات الرش، ومتابعة تأثيرات هذه الحملات على البيئة المحيطة.

 

وأكدت السلطات المحلية على أهمية التوعية المستمرة للمواطنين حول أساليب الوقاية والنظافة الشخصية للحد من انتشار الحشرات وأمراضها المحتملة. وتشمل هذه التوعية الإرشادات حول تفادي الأماكن المتسخة والتهوية الجيدة للمنازل وتنظيف خزانات المياه بانتظام.

 

من الجدير بالذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الأمراض والحفاظ على صحة سكان القصير ومناطق البحر الأحمر. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المحلية بتحقيق بيئة صحية ونظيفة للجميع.

مكافحة الحشرات الاصحاح البيئى القصير صحة المجتمع توعية صحية

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