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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

صدى البلد

قال حزب الله اللبناني اليوم، الأربعاء، إن حاملات الطائرات لن تخيف فصائل المقاومة ‏المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل.

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وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أمس، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "حاملة الطائرات جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع".

وفي وقت سابق، أمر البنتاجون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة الكيان الصهيوني.

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