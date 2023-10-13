نصر قريب وفتح مبين.. شوبير يدعم القضية الفلسطينية

دعم الإعلامي أحمد شوبير القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب شوبير :"‏اللهم بحق هذا اليوم الكريم المبارك تنصر اخوتنا واهلنا في غزه وفلسطين وتثبتهم وترد كيد اعداءهم في نحورهم اللهم بحق كل طفل استشهد وكل امرأه بكت وكل ابن فقد اسرته ان تجعل نصرك قريب وفتحك مبين ورزقك واسع لهم اللهم امين يارب العالمين".

نشر الإعلامي أحمد شوبير بيان رابطة الدوري الانجليزي بشأن الأحداث في فلسطين .



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بيان رابطة الدوري الإنجليزي "سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي والمدربون ومسؤولو المباريات شارات سوداء والالتزام بالوقوف كدقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الإثنين 23 أكتوبر.. وستقدم الرابطة تبرعاً للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".



أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، ‎أن 14 منشأة صحية تضررت جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.



وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى استشهاد 10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت وحتي الآن.