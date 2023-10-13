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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستخدم طائرة بدون طيار لاستهداف حزب الله في لبنان

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، إنه استخدم طائرة بدون طيار لاستهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان مع تصاعد التوترات على طول الحدود.

لم تذكر إسرائيل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، على الفور الهدف الذي ضربته، لكن حزب الله قال إن الطائرة بدون طيار ضربت أهدافًا على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واعتمدت إسرائيل إلى حد كبير على نيران المدفعية والدبابات لاستهداف مواقع حزب الله في الأسبوع الماضي. وتبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار المميت في الأيام التي تلت تنفيذ المقاومة الفلسطينية لطوفان الأقصي نهاية الأسبوع. مما أثار مخاوف من أن الجماعة المسلحة اللبنانية ستهاجم إسرائيل من الشمال.

وحذرت الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله من الدخول في القتال.

الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان حزب الله طوفان الأقصى

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