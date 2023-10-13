هل يعتنق الإسلام؟ .. رونالدو يردد «بسم الله» في مباراة البرتغال وسلوفاكيا

شهدت مباراة البرتغال وسلوفاكيا، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، تعليقا مفاجئا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، قبل تسجيله لركلة جزاء.



واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء، لصالح منتخب البرتغال أمام سلوفاكيا، وأمسك رونالدو بالكرة، ثم ظل يردد "بسم الله مرتين"، وسدد الكرة داخل الشباك محرزًا الهدف الثاني.



وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي على هذه اللقطة، وظل يخمن البعض بأن وجود رونالدو لفترة كبيرة في السعودية؛ تقربه من اعتناق الإسلام، فهل هي لقطة عفوية؟ أم ربما يحدث ذلك خلال الأيام المقبلة.



البرتغال ضد سلوفاكيا



وانتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال وسلوفاكيا، بتقدم الأول بهدفين مقابل للا شيء، وسجل رونالدو الهدف الثاني.

ويتصدر منتخب البرتغال مجموعته في تصفيات أمم أوروبا برصيد 21 نقطة حتى الآن.