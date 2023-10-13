عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعتنق الإسلام؟ .. رونالدو يردد «بسم الله» في مباراة البرتغال وسلوفاكيا

صدى البلد

شهدت مباراة البرتغال وسلوفاكيا، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، تعليقا مفاجئا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، قبل تسجيله لركلة جزاء.


واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء، لصالح منتخب البرتغال أمام سلوفاكيا، وأمسك رونالدو بالكرة، ثم ظل يردد "بسم الله مرتين"، وسدد الكرة داخل الشباك محرزًا الهدف الثاني.


وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي على هذه اللقطة، وظل يخمن البعض بأن وجود رونالدو لفترة كبيرة في السعودية؛ تقربه من اعتناق الإسلام، فهل هي لقطة عفوية؟ أم ربما يحدث ذلك خلال الأيام المقبلة.


البرتغال ضد سلوفاكيا


وانتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال وسلوفاكيا، بتقدم الأول بهدفين مقابل للا شيء، وسجل رونالدو الهدف الثاني.

 

ويتصدر منتخب البرتغال مجموعته في تصفيات أمم أوروبا برصيد 21 نقطة حتى الآن.

رونالدو كريستيانو رونالدو البرتغال سلوفاكيا البرتغال وسلوفاكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى السعودية| شاهد

طارق صبري: شيري عادل بتطبخ حلو.. وحياتي اختلفت بعد الجواز

التفاصيل الكاملة للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2023

مفيش ناس تدفن.. صحفي فلسطيني يشيع جثمان والده بمفرده| شاهد

طفل ألماني يهتف «الحرية لفلسطين» خلال مرور مظاهرات أمام منزله.. ورد فعل صادم

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ