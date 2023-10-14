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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنهم يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا في قطاع غزة، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب شح في الوقود، والمستلزمات الطبية مهددة بالنفاد.

وأضاف " فتياني"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات لأهالي غزة، المصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات ومدن إسرائيلية.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

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