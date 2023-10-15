وفد تسويقي يزور مجمع التمور في الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يرافقهما وفد ضيوف المحافظة، مجمع التمور، على هامش فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي تنظمه المحافظة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

اطلع الوفد على مراحل وخطوط الإنتاج وخطة التطوير الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، بالإضافة إلى وحدات التخزين التي تم إنشائها لتغطية احتياجات أسواق التصدير والتسويق خارج وداخل الجمهورية.

من ناحية أخرى، تفقد الوفد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي تم الانتهاء من تشغيله استعدادًا للافتتاح، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.