الوادى الجديد .. تخصيص 100 فدان لشركة فوسفات مصر لتنفيذ تجربة بمفيض باريس

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تخصيص 100 فدان لصالح شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثورة التعدينية وذلك بمنطقة مفيض باريس، وذلك لتجربة السماد الجديد الذي أعلنت الشركة عنه خلال فعاليات ملتقى التمور الثالث الذى تنظمه المحافظة اليوم ولمدة يومين.



أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر أن قرار محافظ الوادي الجديد يهدف لدعم التنمية الزراعية وجهود الشركة في تنفيذ مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات وتحقيق أعلى فائدة منه في زيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية لها وعلى التوازي ترشيد استهلاك مياه الري وهو ما يحققه السماد الجديد.



أوضح انه سيتم البدء فورا في إرسال المعدات الهندسية والفنية للمنطقة في مفيض باريس للبدء في تجربة السماد مع شركة متخصصة في إنتاج السماد.





وأضاف أن شركة فوسفات مصر قامت بدعم مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة لتنفيذ تجارب عملية لإنتاج سماد عضوي من خلال استخدام خام الفوسفات الذي تنتجه الشركة من هضبة أبو طرطور بالخارجة.