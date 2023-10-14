محافظ الوادي الجديد وضيوف "الملتقى التسويقي الثالث" يتفقدون العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ يرافقهما وفد ضيوف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يُقام بمدينة الخارجة خلال يومي ١٤ و ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أشاد أعضاء الوفد، بالمشروع، الذي يُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

واستكمل المحافظ وضيوف الملتقى الجولة، بتفقدية مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروعا استثماريا زراعيا متكاملا يضم مزرعة نخيل تحوي ١٠ آلاف نخلة ومزرعة سمكية ومعملا لإنتاج الحرير الطبيعي ومزرعة نعام وصوب زراعية لإنتاج الخضروات.