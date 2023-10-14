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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود "الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

أثناء الاستقبال
أثناء الاستقبال

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد ضيوف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يقام على مدار يومي ١٤ و١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، والسفير محمد مارم سفير جمهورية اليمن، والسيد شيخنا إمباكي القنصل العام لدولة السنغال بجدة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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ويشارك بالملتقى ٩٥ عارض من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما تشمل الفعاليات عقد ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات القائمة عليه.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي الوادي النواب والشيوخ محافظات الجمهوري

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