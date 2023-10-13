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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجدين في الوادي الجديد بتكلفة 8.5 مليون جنيه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد بر الوالدين بطريق أحمد مختار بمركز الداخلة فى محافظة الوادي الجديد، والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 4 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان بالمحافظة وأهالي قرية الراشدة.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد محمود مدني بقرية الراشدة في الوادي الجديد

كما افتتح الوزير مسجد الدكتور محمود مدنى بقرية الراشدة والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، والذي تبلغ مساحته 360 متر مربع وملحق به أماكن الوضوء ودورات مياه مجهزة بأحدث طراز على مساحة 60 متر مربع ومصلى للسيدات على مساحة 60 متر مربع ويضم مئذنتين بارتفاع 42 متر وتم بنائه بتبرعات وجهود الأهالى وأطلق عليه اسم الدكتور الراحل محمود مدنى خليل إبن قرية الراشدة تقديراً لجهوده وتفانيه فى خدمة أهالى قريته.

وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة فى مسجد الدكتور محمود مدنى وتم نقل شعائر الصلاة على قنوات التلفزيون المصري وكانت خطبه الجمعه عن موضوع الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

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