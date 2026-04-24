أحمد سليمان : نجم أهلاوي كبير حصل على 4 تذاكر لمباراة الزمالك وبيراميدز

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فوز فريقه على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز، يُعد خطوة بالغة الأهمية في مشوار المنافسة على اللقب.

وأوضح أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي ومنظم، مشيرًا إلى أن الزمالك نجح في عبور ما وصفه بـ”عنق الزجاجة” في توقيت حاسم من عمر البطولة.



أشار سليمان إلى أن حظوظ الزمالك في التتويج أصبحت قوية، مؤكدًا أن الفريق بات يملك زمام الأمور بيده. وأضاف أن تحقيق الفوز في المباريات الأربع المتبقية سيكون كافيًا لحسم لقب الدوري دون النظر إلى نتائج المنافسين، وهو ما يعكس تركيز الجهاز الفني واللاعبين على هدف واحد واضح.



وكشف سليمان عن موقف طريف، حيث أوضح أن بعض نجوم النادي الأهلي حصلوا منه على تذاكر لحضور مباراة الزمالك وبيراميدز، بل إن أحد اللاعبين طلب أربع تذاكر. واعتبر أن هذا الأمر يعكس حالة من المتابعة والاهتمام بالمنافسة، مشيرًا إلى أن بعض جماهير الأهلي قد تفضل تتويج الزمالك باللقب في حال تعذر فوز فريقها به.

التركيز على الفوز فقط

وأكد سليمان أن الزمالك لا ينشغل بنتائج المنافسين، سواء في مباراة الأهلي وبيراميدز أو غيرها، موضحًا أن الفريق يضع كامل تركيزه على تحقيق الانتصار في مبارياته المتبقية. ورغم إشارته إلى أن التعادل بين المنافسين قد يكون في صالح الزمالك، إلا أنه شدد على أن الهدف الأساسي هو الفوز فقط.



واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن النتيجة المثالية بالنسبة للأهلي كانت خسارة أو تعادل الزمالك أمام بيراميدز، لكن الفريق الأبيض نجح في تحقيق الفوز، ليعزز موقعه في صدارة المنافسة ويقترب خطوة جديدة نحو التتويج بالدوري.