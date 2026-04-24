تراكم البطاقات يحرم لاعب الزمالك من مواجهة إنبي

أعلن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب اللاعب محمد إسماعيل عن المباراة المقبلة أمام إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف الناتج عن تراكم البطاقات الصفراء.

البطاقة الثالثة تحسم موقف اللاعب

وجاء قرار الإيقاف بعد حصول محمد إسماعيل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز، ما يعني غيابه تلقائيًا عن اللقاء التالي وفقًا للوائح المسابقة. ويُعد غياب اللاعب ضربة فنية للجهاز الفني، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من الدوري.

فوز ثمين يعزز صدارة الزمالك

وكان الزمالك قد حقق انتصارًا مهمًا على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري. وظهر الفريق الأبيض بشكل منظم ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الدوري بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة، معززًا موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري، ومقتربًا خطوة جديدة نحو التتويج باللقب. في المقابل، تجمد رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني، ليشتد الصراع على القمة خلال الجولات المتبقية.

تحديات قادمة للفريق الأبيض

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة المقبلة وسط غيابات مؤثرة، أبرزها محمد إسماعيل، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي إيجاد البديل المناسب للحفاظ على استقرار الأداء وتحقيق الفوز. وتُعد المباراة القادمة خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو حسم لقب الدوري، خاصة مع استمرار المنافسة القوية مع بيراميدز.