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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد محمود مدني بقرية الراشدة في الوادي الجديد

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الدكتور محمود مدنى بقرية الراشدة، والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 4.5 مليون جنيه ، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والمهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان بالمحافظة وأهالي قرية الراشدة.

 

وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 360 متر مربع وملحق به أماكن الوضوء ودورات مياه مجهزة بأحدث طراز على مساحة 60 متر مربع ومصلى للسيدات على مساحة 60 متر مربع ويضم مئذنتين بارتفاع 42 متر وتم بنائه بتبرعات وجهود الأهالي وأطلق عليه اسم الدكتور الراحل محمود مدنى خليل ابن قرية الراشدة تقديراً لجهوده وتفانيه في خدمة أهالي قريته.

 

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الوادي الجديد عن الوعي الرشيد



وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد الذى جرى افتتاحه وتم نقل شعائر الصلاة على قنوات التلفزيون المصري وكانت خطبه الجمعة عن موضوع الوعي الرشيد  وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

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أهالي قرية أحدث طراز اجمالى 5 دقائق التلفزيون المصري الجديد الإدارية الدكتور محمود شاهين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد هيئة الرقابة الإدارية هيئة الرقابة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

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