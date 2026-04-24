مهيب عبد الهادي: بيراميدز لم يظهر بمستواه أمام الزمالك

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي انتقادات قوية لأداء فريق بيراميدز ومدربه يوروتشيتش، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر خلال الفترة الأخيرة، وأن الأداء لا يعكس قوة المجموعة.



وخلال عبد الهادي حديثه في برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، تساءل مهيب عن أسباب الاعتراضات المتعلقة بالتحكيم، مشيرًا إلى أن أندية أخرى طلبت حكامًا أجانب في مباريات سابقة، متسائلًا عن سبب عدم اتخاذ نفس الخطوة من جانب بيراميدز.



وأضاف أن الفريق يجب أن يعترف بوجود أزمة فنية أمام الزمالك، مؤكدًا أن المنافس تسبب في إرباك واضح في الأداء، وأن تحميل المسؤولية للتحكيم فقط لا يعكس الصورة الكاملة للمباراة.



وأشار أيضًا إلى أن تصريحات المدرب في المؤتمر الصحفي لم تتطرق للجوانب الفنية للمباراة، بل ركزت بشكل كبير على التحكيم، معتبرًا أن ذلك تهرب من تقييم الأداء الحقيقي.



واختتم مهيب حديثه بالتأكيد، أن المشكلة الأساسية كانت فنية وتكتيكية داخل الملعب، وليس لها علاقة فقط بقرارات التحكيم.