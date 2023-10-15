انطلاق دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS للعاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم، دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، يستفيد منها 16 متدربا من جميع المحافظات، وتحتوي الدورة علي التعريف بمفهوم علم الإحصاء، وأهم وظائف الإحصاء، ودور البيانات في دعم اتخاذ القرار، والتعريف بأنواع البحوث الإحصائية، ومصادر البيانات وهي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، وأدوات جمع البيانات والتي تتضمن الاستبيان، المقابلة الشخصية، استطلاعات الويب، استطلاعات التليفون، الملاحظة، مجموعات التركيز، تحليل المضمون، بالإضافة الي الإجراءات والمتطلبات تصميم الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والتعريف بأساليب جمع البيانات من المسح والحصر الشامل والمعاينة، واختتم الدورة بورشتي عمل هما تصميم الاستبيانات وإدارة البيانات، ومعالجة البيانات على برنامج الـ SPSS .

وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة ينظم أيضا دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، والتي يقوم بتنفيذها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع فريق مدربين من الـ TOT، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين وإدارات البيئية ووحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات، موضحًا أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة في الوقت الحالي، خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم بسبب التغيرات المناخية، في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها، لافتا إلى أن استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ليؤتي ثماره عندما يصبح أسلوب حياة ونمط تفكير وثقافة مجتمعية.

واستكمل اللواء آمنة، أن دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها تتناول عدة موضوعات مختلفة منها مفهوم التغيرات المناخية واسبابها ونتائجها، ودور التوعية المجتمعية فى مواجهتها، مع إلقاء الضوء على الاطار الوطني للتغيرات المناخية مصر 2050 والجهات المشاركة فى التنفيذ ودورها، كما تتناول الدورة عرض لجهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وتنمية الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة البديلة، والاتفاقيات والشراكات الدولية، واهداف مؤتمر المناخ cop 27، وأهداف التنمية المستدامة SDG، والطرق الحديثة فى استشراف المستقبل، والإنذار المبكر فى مواجهة التغيرات المناخية، وأيضًا تطبيقات على وضع السيناريوهات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيقات النانوتكنولوجى ودورها فى مواجهة التغيرات المناخية محليا ودوليا.

ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على منظومة التدريب بضرورة التركيز على دراسة وتحليل التجارب الناجحة إقليمياً ودولياً فى هذا المجال، للاستفادة منها فى مواجهة أخطار التغيرات المناخية، مما يساعد فى تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة، والتى تهدف الدولة لتطبيقها.