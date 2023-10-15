برلماني يطالب النواب برفع علم فلسطين في الجلسة العامة

طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برفع علم فلسطين من كل نائب يحضر الجلسة العامة للمجلس وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش ما يجري من اعتداءات غاشمة من الكيان الصيهوني لقطاع غزة المحتل.

وقال النائب إنه يطالب المجلس الموقر بمراجعة دراسة ومناقشة اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني لأن هذا الكيان المحتل الغاشم لم يراع القانون الدولي بل أنه تعمد خرقه علنا جهارا نهارا و لذلك لابد من دراسة تلك الاتفاقية بمجلس النواب تمهيدا لاتخاذ اجراء بشأنها.

واستشهد النائب بعدد من المواقف من الوطني مصطفي النحاس رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أنه من أجل مصر وقع اتفاقية مع الإنجليز ومن أجل مصر أيضا سحب توقيعه علي تلك الاتفاقية وكذلك موقف إحدى أهم النائبات الإسرائيليات بالكنيست الإسرائيلية بتمزيق اتفاقية السلام قبل أن يجف حبرهاـ ولذلك لا بد من مراجعة تلك الاتفاقية مرة أخري.