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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حراك دبلوماسي صيني لإنهاء الحرب بقطاع غزة.. وإشادة بدور مصر في الصراع

صدى البلد

منذ اندلاع الصراع بين فلسطين وإسرائيل، حافظت الصين على موقف ثابت، حيث طالبت بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وفي إطار سعيها للتوصل إلى وقف إطلاق النار ومنع إراقة الدماء، أعلنت الصين عن زيارة مرتقبة لمبعوثها الخاص للشرق الأوسط إلى المنطقة.

ما هي أهداف المبعوث الصيني في زيارته إلى الشرق الأوسط؟

يهدف المبعوث الصيني تشاي جون في زيارته إلى الشرق الأوسط إلى التنسيق مع الأطراف المختلفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وحماية المدنيين، وتخفيف التوتر، وتعزيز محادثات السلام، حسبما ذكرت شبكة أخبار آسيا.

وقال جون، في مقابلة مع شبكة “CCTV” الصينية، إن "آفاق التوسع والانتشار الخارجي للصراع تثير قلقًا عميقًا".

وأضاف أن بكين تدعم "عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتعزيز تحقيق توافق واسع".

ما هي خطة المبعوث الصيني في زيارته إلى الشرق الأوسط؟

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الصيني خلال الزيارة ممثلي الجامعة العربية، بالإضافة إلى مصر والأردن وإيران والسعودية.

وسيركز تشاي على الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على غزة، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في التظاهر سلميًا، والإشادة بجهود مصر في التوسط لإحلال هدنة، والتشجيع على استئناف مفاوضات حل الدولتين.

ما رأي المبعوث الصيني في دور الولايات المتحدة في الصراع؟

انتقد المبعوث الصيني دور الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وحماس، ويرى أنه غير بناء وغير مسئول. 

وقال جون إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وإنها تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرارات تدين إسرائيل أو تطالب بإجراء تحقيق دولي في جرائمها.

كما قال تشاي، إن الولايات المتحدة تعرقل جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب، وإنها تدعم إسرائيل بالسلاح والدعم السياسي. 

وطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن موقفها المنحاز، والانضمام إلى الجهود الدولية لإحلال السلام.

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