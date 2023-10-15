نائب التنسيقية عمرو درويش يوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني ويثمن الموقف المصري

وجه عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية لصمود الشعب الفلسطينى في مواجهة الاحتلال كما وجه التحية للقضية الفلسطينية التى فى هى قلب كل مواطن مصرى وتحية لكل شهيد على الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وأضاف درويش :"عرفنا المخطط الواضح لتحطيم الجيوش العربية وهنا نوجه تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى لما كان منه من تحرك لدعم وتقوية الجيش المصرى فى الوقت الذى كان يتساءل البعض لماذا نقوى جيشنا".

وتابع:" لا إملاءات ولا مخططات ولا تهجير للشعب الفلسطينى لا و1000 لا لمسألة التهجير ونحيى الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية ،وتعظيم سلام للقيادة المصرية التى تقول أن القضية الفلسطينية فى قلب كل مواطن مصر".

كما ثمن درويش قرار مصر بوقف خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح حتى تصل المساعدات المصرية إلى أهالينا فى فلسطين.