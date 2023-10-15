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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الرصف بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس.


تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت بمدينة أبو النمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.


ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.


واختتم، جولته الميدانية بتفقد محطة رفع مصرف اللبيني الزراعي بالحرانية للأطمئنان على انتظام العمل داخل المحطة ومتابعة عملية رفع مياة الصرف الزراعي مشددا علي مسؤلي الصرف الزراعي بالمتابعة والمرور المستمر للتأكد من أنخفاض منسوب مياه الصرف الزراعي بالمصارف العمومية.


رافق نائب المحافظ خلال جولته، هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومبروك عمارة، رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤلي مديرية الطرق والإدارة العامة لصرف شمال الجيزة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

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