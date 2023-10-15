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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بكلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق

صدى البلد

نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق ندوة تثقيفية بعنوان " نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة "  بالتعاون مع المجمع الإعلامى ومركز إعلام الزقازيق ، حاضر فيها كلا من اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والإستراتيجى ، واللواء إبراهيم فلاح ، والفنان القدير أحمد ماهر  ، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بالمحاضرين فى رحاب جامعة الزقازيق ، مؤكدا  أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

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فيما بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها الوقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء.

وخلال الندوة قدم الدكتور خالد محروس التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجيش مصر العظيم  ،اللذين نستلهم منهم الروح القوية للدفاع عن مقدرات الوطن ، كما أكد علي أن الكلية تتشرف بعقد مثل هذه الندوات فى ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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