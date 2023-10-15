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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن ضرورة تنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الأشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بقرية برمكيم التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو والتي أسفرت عن إزالة لغرفتين وسور وكونتر صاج على مساحة نصف قيراط بحيز زراعة برمكيم وتم التحفظ على الكونتر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تم التصدى فى المهد لحالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية لثلاث غرف باسم المواطن (م.ا.) بنطاق الوحده المحليه بنبتييت وتمت إزالتها الفوريه ، وبالوحده المحليه بالمُنير تم إزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص ومخالفاً للقانون بنطاق الوحده المحليه بالمنير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفي حي ثان الزقازيق تم إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بشارع عز الدين حافظ وخلف المستشفى القديم حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية كفر ايوب تم إزالة بناء مخالف بالدبش الأبيض بناحيه الكتيبه غرب لمبنى بمساحه 80 متر فتمت الازاله الفوريه فى المهد وذلك على نفقه المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القرين تم إزالة شدة خشبية مخالفة في المهد بهدف صب سقف دور ثاني مخالف بدون ترخيص بمنطقة ابو نصار بالقرين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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