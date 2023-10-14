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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2774 مريضا بكفر حماد في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2774 مواطن من أهالي قرية كفر حماد التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحه والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "من اول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة – الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال – النساء والتوليد – جلدية وتناسلية – تنظيم أسرة – الرمد – أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2774 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

الإجراءات الاحترازية والوقائية الإجراءات الاحترازية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القلب والأوعية الدموية الكشف الطبي المجاني تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

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