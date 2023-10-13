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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الشرقية أهل الكرم.. المئات يتبرعون بالدم لصالح الفلسطينيين

صدى البلد

شهدت مدينتا الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية انطلاق فاعليات حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني وذلك منذ ظهر اليوم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تزامناً مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فاعليات حملة التبرع بالدم تم تنظيمها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صناع الحياة حيث تواجد في الحملة فرق طبية ومجموعات من الشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين المتبرعين بالدم ، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى وذلك تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.

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أشار المحافظ إلى أن حملة التبرع بالدم قد شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم وذلك عقب صلاة الجمعة بمحيط مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وكذا بميدان الشهيد المنسي بمدينة منيا القمح واستمرت حتي الساعة 6 مساءاً وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أطلقوا اليوم حملات موسعة للتبرع بالدم تحت شعار " قطرة دماء تساوي حياة " بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامناً مع أهالينا الفلسطينيين.

التبرع بالدم التحالف الوطني الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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