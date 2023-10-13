بدء أعمال الفرز فى انتخابات التجديد النصفى لـ أطباء الشرقية

بدأت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الشرقية، برئاسة المستشار غسان والي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشرقية، أعمال فرز أصوات الناخبين.

كانت الانتخابات شهدت إقبالا مكثفا من الاطباء منذ بدء عملية الاقتراع وقبل دقائق من غلق باب التصويت ،فيما سمحت اللجنة المشرفة علي الانتخابات السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب.

وقامت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث تسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، و بطاقة أخرى لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

كان الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية أكد أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.