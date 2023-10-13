عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يشهد انتخابات نقابة الأطباء بالشرقية ويدلي بصوته

صدى البلد

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الانتخابات التي تجرى بنقابة الأطباء البشريين بالشرقية، لاختيار أعضاء النقابة بالشرقية، بعدد ٢ مقاعد فوق السن، وعدد ٢ مقعد تحت السن، بعد فوز الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بالتزكية، وكذلك انتخاب النقيب العام وأعضاء النقابة العامة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

 

وتابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مع الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.

رياضة الشرقية تنفذ ندوة عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب مشتول السوق

 

وأكد مسعود على أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونها واجب وطني، ودورها في إستكمال جميع أركان مؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من أهمية في المشاركة في القضايا القومية، والإرتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

 

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالإدلاء بصوته لانتخاب النقيب العام وأعضاء النقابة العامة، متمنياً التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.

IMG-20231013-WA0031
IMG-20231013-WA0031
IMG-20231013-WA0030
IMG-20231013-WA0030
IMG-20231013-WA0029
IMG-20231013-WA0029
IMG-20231013-WA0027
IMG-20231013-WA0027
IMG-20231013-WA0028
IMG-20231013-WA0028
IMG-20231013-WA0026
IMG-20231013-WA0026
IMG-20231013-WA0025
IMG-20231013-WA0025
IMG-20231013-WA0024
IMG-20231013-WA0024
IMG-20231013-WA0023
IMG-20231013-WA0023
الأطباء البشريين الاجراءات الوقائية الزقازيق القضايا القومية إنتخابات نقابة الأطباء النقابة العامة صحة الشرقية مؤسسات الدولة نقابة المهن الطبية وكيل صحة الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

وصول أول طائرة إغاثة تركية مطار العريش الدولي لدعم غزة

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

الأهلي في يوم | بطلان عقد نجم الأحمر.. رضا البحراوي يثير أزمة .. الخطيب يحدد موعد الجمعية العمومية

خيبة أمل عميقة للاحتلال.. تعليق جديد من الصين يشعل غضب تل أبيب

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الوطن يفتدى بالغالي والثمين وبدون الأمن لن يقوم

ولادة طفل فلسطيني في ظل القصف والحصار| شاهد

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

رسالة قاسية من كتائب القسام لقوات الاحتلال ردا على دعوات تهجير الفلسطينيين

كان معدي بالصدفة.. تفاصيل إنهاء حياة شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

10 علامات خطيرة تشير لـ انخفاض المغنيسيوم في الجسم.. انتبه فورا

خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين للتضامن مع إسرائيل

صور جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور| شاهد

فيديو

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم| شاهد

اخلوا المدينة فورًا.. تطورات ضرب غزة والإعلان عن مصرع 13 أسيرا إسرائيليا

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ