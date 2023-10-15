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مرأة

فوائد خارقة للكرنب الأحمر|تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،من فوائد الملفوف الأحمر ..


· يقي من الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من مضادات الأكسدة التي تُكافح الجذور الحرة المسؤولة عن الإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة.
·  يُخفض احتمالية الإصابة بالشيخوخة المبكرة، حيث يُبقي البشرة نقيةً ورطبةً، وخالية من البقع الداكنة، فهو يحتوي على فيتامين أ، المفيد جداً لصحة الجلد، والواقي من أشعة الشمس الحارقة.
· يُنظف الجسم من السموم المتراكمة داخله، كالجزئيات الحرة، وحمض البوريك اللذان يُسببان التهاباتٍ في العظام، ومرض النقرس، والروماتيزم.
·      يُسيطر على معدلات الضغط، ويُبقيها في الوضع الطبيعي، إذ يُساهم في اتساع الأوعية الدموية، ممّا يؤدّي إلى تسهيل وتسريع حركة الدم فيها 
.  يتخلّص من الوزن الزائد، حيث يتميز بقلة السعرات الحرارية، وزيادة نسبة الألياف الغذائية به، ممّا يعطي شعوراً بالشبع، وبالتالي تناول كمياتٍ قليلة من الطعام.
. يُحافظ على صحة العين، ويقيها من الإصابة بالضمور البقعي.
· يُخفض احتمالية الإصابة بقرحة المعدة، كما يُقلل الالتهابات والآلام المصاحبة لها، ويتمّ ذلك بشرب عصير الملفوف الأحمر يومياً.
·يُحسن نظام المناعة، فهو يحتوي على فيتامين ج، وحمض الأسكوربيك الذي يُحفز نشاط خلايا الدم البيضاء \التي تُشكل خط الدفاع الأول لنظام المناعة.
·يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر، فهو يحتوي على فيتامين ك، الذي يزيد التركيز، ويزيد النشاط العقلي، ويقي الأعصاب من التلف
·يُعالج حب الشباب، ويُقوي بُصيلات الشعر، فهو يُنتج الكيراتين الضروري لتقوية الشعر والأظافر.
· يُخفف آلام الصداع، وذلك بوضع ضماداتٍ دافئةٍ من ورق الملفوف الأحمر، وتناول كوبٍ من عصير الملفوف الأحمر الطازج.
·  يُنظم نسبة السكر في الدم، فهو يُحفز إفراز الإنسولين، لأنّه يحتوي على كميةٍ قليلة من السكريات البسيطة، كما يُستخدم كمضادٍ للالتهابات.
· يُساعد في نمو العظام وتقويتها؛ لغناه بالكالسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم التي تزيد كثافة العظام، وتقي من الإصابة بالهشاشة، والتهابات المفاصل.

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