عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن التشكيل الأنسب لمواجهة منتخب الجزائر

احمد حسن
احمد حسن

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: “الصقر أحمد حسن عبر أون سبورت: التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر وديا  محمد الشناوي،  محمد عبدالمنعم،  علي جبر، أحمد فتوح،  محمد هاني،  طارق حامد،  حمدي فتحي،  أحمد زيزو،  محمد صلاح،  تريزيجيه، مصطفى محمد”.

 

 ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر في السابعة مساء غد، الاثنين، ودياً على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

 

مباراة منتخب مصر أمام محاربي الصحراء تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

احمد زيزو أحمد حسن أبو ظبي الرياضية القناة الناقلة دولة الامارات زيزو قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب مصر محمد الشناوي منتخب الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

تحذير من هذه الظاهرة خلال ساعات| الأرصاد تكشف طقس اليوم

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

ترشيحاتنا

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الأمريكي: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا قامت باحتلال غزة

ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

دعاء أول يوم من ربيع الآخر للرزق.. أدركه بـ 15 كلمة حتى نهايته

يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

يوم روحي لشباب شبرا الخيمة بحضور الأنبا مرقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ