أحمد حسن يعلن التشكيل الأنسب لمواجهة منتخب الجزائر

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: “الصقر أحمد حسن عبر أون سبورت: التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر وديا محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أحمد فتوح، محمد هاني، طارق حامد، حمدي فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد”.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر في السابعة مساء غد، الاثنين، ودياً على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام محاربي الصحراء تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.