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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين   متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ميرنا نور الدين  مرتدية ملابس رياضيه، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

 

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

اعمال ميرنا نور الدين امين جمال أوس أوس بيومي فؤاد علي ربيع عمرو عبدالجليل فيلم بعد الشر

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