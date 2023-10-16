مستشار رئيس الوزراء الأسبق: إسرائيل حشدت وجيشت الرأي العام الغربي لصالحها منذ البداية

أكد الدكتور أحمد السمان، أستاذ الاتصال السياسي ومستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الدور المصري ما زال الفاعل في القضية الفلسطينية، مستشهدا باتصالات كل قادة دول العالم منذ بداية الأزمة بالرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

مستشار رئيس الوزراء الأسبق:رفضت مصر بشكل واضح وصريح استيطان الفلسطينيين في سيناء

وأضاف أحمد السمان خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إسرائيل حشدت وجيشت الرأي العام الغربي لصالحها منذ بداية الأزمة بناء على ادعاءات وأكاذيب، مردفا أن مصر لم تستجب لهذه الضغوط، ومنذ أول يوم رفضت فتح معبر رفح إلا بهدف إدخال المساعدات الإنسانية رغم ضغوط أمريكا للسماح بعبور رعاياها عبر معبر رفح.

وواصل مستشار رئيس الوزراء الأسبق : كما رفضت مصر بشكل واضح وصريح استيطان الفلسطينيين في سيناء، وذلك أنه لو حدث فإنه يعني انتهاء وتصفية القضية الفلسطينية، كما سيتم تحميل مصر أعباء ضخمة جداً.