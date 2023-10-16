أشاد به الجميع|أحمد السمان: الدور المصري في أزمة غزة يستحق الشكر والتقدير

أكد الدكتور أحمد السمان، أستاذ الاتصال السياسي ومستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الدور المصري في أزمة قطاع غزة يستحق كل الشكر والتقدير، مضيفا أن مواقف مصر أشاد بها العدو والصديق.

جهود مصر أثبتت وعيها بناء على الحث الوطني الشديد



وأضاف أحمد السمان خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدور المصري لم يقتصر على مجرد كلام إنما كان أفعالا على أرض الواقع، لافتا إلى أنه عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وتشديد مصر على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، حدثت خطوتين مهمتين فضلا عن نتيجة ثالثة ظهرت اليوم.



وأشار مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن أول خطوة، كانت استجابة الولايات المتحدة بتعيين، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن جهود مصر أثبتت وعيها بناء على الحث الوطني الشديد والحث الأمني وفعالية الدور المصري.



