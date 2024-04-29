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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 11 شيكارة دقيق مدعم داخل مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية حملة تموينية على المخابز السياحية، أسفرت عن ضبط مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص ويقوم بإنتاج وبيع الخبز السياحي الحر، وبحيازته عدد ١١ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥% تزن الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو جراما بإجمالي ٥٥٠ كيلو جراما.


قامت الحملة برئاسة فريد شوقي مدير إدارة التموين، وبإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة.


وفي سياق منفصل، شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة تموينية، أسفرت عن ضبط ١٥٠٠ كيلو جرام أعلاف منتهية الصلاحية.


قامت الحملة برئاسة جمال عمار وكيل مديرية التموين، وضمت أماني حلمي رئيسة قسم صيانة الحبوب، وأحمد يوسف من رقابة المديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.


وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هاتين المخالفتين للعرض على النيابة العامة.


تأتي هاتان الحملتان في إطار توجيهات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية ومحلات وأسواق الأعلاف ومتابعة توريد الاقماح المحلية والتأكد من عدم تسريب الأقماح إلى محلات وأسواق الأعلاف.

التموين وزارة التموين تموين الاسكندرية مخبز سياحى الدعم

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