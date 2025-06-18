انتشال جثمان طفل 7 سنوات من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب

انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثمان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب المنكوب.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

حيث فرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردونا أمنيا بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ويتم البحث عن ناجين أسفل العقار.