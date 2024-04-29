موريتانيا تتفق مع البنك الإسلامي على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع

اتفقت الحكومة الموريتانية والبنك الاسلامي على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من طرف مجموعة البنك في موريتانيا.



وذكرت وزارة المالية الموريتانية أن وزير المالية اسلم ولد محمد امبادي اتفق مع الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس المجموعة خلال جلسة عمل الأحد في الرياض على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تسهيل وتسريع الإجراءات على مستوى المجموعة، وتذليل العقبات على مستوى الإدارة القائمة على تنفيذ هذه المشاريع في موريتانيا كما بحث الجانبان سبل تعزيز و تطوير العلاقات المتميزة القائمة بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي.



وثمن الوزير الموريتاني الشراكة التنموية الممتازة التي تربط موريتانيا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبشكل خاص الاتفاق على الاستراتيجية التي ستمثل إطارا للتعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنوات القادمة والتي ستشمل مشاريع تنموية هامة جديدة سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

