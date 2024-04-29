بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch انطلاق ساعات Galaxy Watch7

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية التي تم إصدارها في الأسواق العالمية ولكن إذا كنت تبحث عن ساعة مميزة وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها فيمكنك اللجوء إلى شراء ساعة “ Galaxy Watch7 ”

على الجانب الآخر من المقرر وفقا لموقع “ techradar ” إطلاق سلسلة ساعات Galaxy Watch7 قريباً في الأسواق، والتي تأتي بالعديد من الميزات في الجيل القادم أبرزها مراقبة صحتك ولياقة البدنية وكيفية الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

وفي أحدث التسريبات عن ساعة “ Galaxy Watch7 ” فهي تعد من الساعات الذكية من سامسونج والتي تدعم ميزة قياس مستوى السكر في الدم.

وتأتي ساعة أيGalaxy Watch7 أيضاً لتدعم تقنية الذكاء الإصطناعي و عدم إنتظام ضربات القلب، وإرتفاع ضغط الدم.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن سلسلة Galaxy Watch7 في حدث مرتقب في 10 من يوليو والذي تكشف فيه سامسونج عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي و أحدث خاتم Galaxy ذكي، ورقاقة Exynos W940.