القيادة المركزية الأمريكية تعلن التصدي لـ5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر |تفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، اسقاط 5 طائرات جوية بدون طيار فوق البحر الأحمر كانت في تجاهها إلى القطع البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس: "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن الطائرات بدون طيار كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن هذه الإجراءات يتم اتجاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.